Comissão vai estudar sete décadas de abusos sexuais na Igreja Católica

Comissão vai estudar cerca de 70 anos, procurando destapar uma realidade “silenciada” ao longo de décadas. As denúncias de casos que ainda não estão prescritos serão encaminhadas para as autoridades judiciais competentes.

A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica em Portugal vai procurar estudar casos de abusos no seio do clero português entre 1950 e 2022 para “esclarecer tudo quanto possa ter acontecido em Portugal”, anunciou o seu coordenador, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, em conferência de imprensa ao final da tarde desta segunda-feira.

Revelado em Dezembro passado, este grupo de trabalho quer recolher e tratar testemunhos de vítimas, crianças e adolescentes, compreender onde, quando e como sofreram abusos.

“Dar voz ao silêncio”, resume o coordenador com a expressão que dará nome ao estudo que a comissão realizará.

“A comissão existe para estar ao lado das pessoas”, frisou Pedro Strecht, adiantando que partir das 10h desta terça-feira ficará disponível um site com contactos (geral@darvozaosilencio.pt) e um inquérito “para todos os que queiram responder com sinceridade”. Esses testemunhos ou denúncias deverão ser feitos através do número 91 711 00 00 (dias úteis, das 10h às 20h).

O objectivo será assim perceber quantos jovens foram vítimas destes abusos em cerca de sete décadas por membros da Igreja Católica, mas também por leigos que estejam envolvidos em actividades eclesiásticas. No entanto, como havia de frisar a socióloga Ana Nunes de Almeida, também membro da equipa, “os números dizem pouco”. Por essa razão, não querem ficar só por aqui. “Queremos saber que características têm esses abusos, se se repetem, se há perfis de vítimas, de pessoas abusadoras, de locais de abuso”, disse.

Este estudo estatístico terá assim diferentes fontes de investigação: além de testemunhos partilhados por vítimas por entrevista ou inquérito, contará também com a análise de artigos publicados na comunicação social desde 1950, no arquivo da igreja católica, de instituições médicas, de instituições como a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens ou a Associação de Apoio à Vítima, entre outras.

“[Queremos] ter um espaço de referência onde se sinta confortável para poder falar”, frisou ainda o pedopsiquiatra.

Quanto a denúncias de casos que não tenham ainda prescrito, serão remetidas para as autoridades competentes para seguirem para investigação.

Pedro Strecht foi o escolhido para coordenar esta comissão independente pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que financiará também o estudo. Questionado sobre a independência da comissão face a estas relações, o médico de psiquiatria da infância e da adolescência notou que “a CEP depositou nesta comissão uma total autonomia e uma total confiança”. “O financiamento não tem nada a ver com a nossa idoneidade profissional”, sublinhou ainda o médico, revelando que o grupo já recebeu também financiamento de outras instituições.

Este grupo de trabalho integra ainda o psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos.