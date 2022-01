“Já toda a gente sabe tudo sobre a protecção do vírus, se não o fazem é porque já não aguentam”

Durante nove meses, a psicóloga clínica Margarida Gaspar de Matos coordenou um grupo de trabalho criado no âmbito do combate à covid e dirigido às questões comportamentais. Na hora do balanço, deixa as bases para que uma estrutura similar, mas de carácter permanente, possa ajudar à decisão política. E já tem outro trabalho em mãos: avaliar como o bem-estar das crianças e jovens nas escolas foi afectado pela pandemia.