Maioria concorda com as medidas de contenção da pandemia

Dois terços dos inquiridos estão de acordo com as restrições em vigor e defendem o uso de máscara na rua. Mas são ainda mais os que apoiam o encerramento de bares e discotecas.

Se a gestão da pandemia pelo Governo for um dos elementos a ter em conta no momento do voto, os socialistas ganham aqui alguns pontos. Mais de dois terços dos inquiridos na sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO e a RTP concordam com as medidas de contenção da pandemia em vigor e também defende o uso de máscara na rua. A percentagem sobe para três quartos quando se pergunta se apoiam o encerramento de bares e discotecas.