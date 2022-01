Ex-ministro Azeredo Lopes absolvido de todos os crimes, João Paulino condenado a oito anos de prisão

Pouco mais de de quatro anos após o assalto aos paióis nacionais de Tancos e 14 meses depois de ter começado, o julgamento dos 23 acusados neste processo termina com a leitura da sentença no Tribunal Judicial de Santarém.

O Tribunal de Santarém absolveu o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes dos crimes de que vinha acusado no processo de Tancos e que levaram à sua demissão em Outubro de 2018. Azeredo Lopes vinha acusado pelo Ministério Público dos crimes de favorecimento pessoal, abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação.

João Paulino, autor confesso do assalto aos paióis nacionais de Tancos foi condenado a oito anos de prisão, em cúmulo jurídico, por vários crimes de que vinha acusado. Os outros acusados do furto, em conluio com Paulino, foram igualmente condenados a penas de prisão.

O colectivo de juízes decidiu condenar Vasco Brazão por um crime de favorecimento pessoal na pena de três anos e seis meses de prisão, e pelo crime de falsificação de documento, numa pena de três anos, resultando, em cúmulo jurídico numa pena de cinco anos de prisão e na pena acessória de proibição do exercício de funções dois anos e seis meses.

Também o coronel Luís Vieira que, à data dos factos, era director da PJM, foi condenado a uma pena suspensa de quatro anos com inibição de exercício de funções pelo crime de favorecimento pessoal.

Da mesma forma, o sargento Lima Santos, da GNR, que liderava o núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé, fica proibido de exercer funções, sendo condenado a uma pena única de cinco anos de prisão suspensa.

O tribunal decidiu entretanto absolver os militares da PJM e da GNR dos crimes de associação criminosa e de tráfico e mediação de armas, bem como Vasco Brazão, Luís Vieira dos crimes de denegação de justiça, embora condenando os dois por favorecimento pessoal e Vasco Brazão também por falsificação de documento.

O tribunal disse ter uma convicção clara de que estes incorreram no crime de favorecimento ao aceitar que Paulino entregasse o material de guerra furtado mediante a condição de não ser identificado.

Quanto aos altos oficiais da GNR, Taciano Correia, Amândio Marques, Luís Sequeira não se apurou que tivessem qualquer conhecimento directo do plano da PJM e dos contactos que o sargento Lima Santos e Bruno Ataíde haviam mantido com o assaltante.

Depois de elencar as dezenas de crimes por que foram pronunciados os 23 arguidos do processo de Tancos, o juiz que preside ao colectivo do Tribunal Judicial de Santarém começou por excluir a associação criminosa e o tráfico de armas, uma vez os factos apurados e a prova produzida em tribunal não permitem imputar esses crimes aos arguidos que deles vinham acusados pelo Ministério Público.

O MP acusa 23 arguidos, entre os quais seis elementos da PJM e seis militares da GNR, de crimes associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, receptação e detenção de arma proibida.

Vasco Brazão, Pinto da Costa e Luís Vieira, acompanhando os encontros com o João Paulino, sentiram a necessidade de forjar documentos para serem juntos ao processo. Sabiam que os documentos não correspondiam à realidade. O tribunal decidiu condenar estes arguidos por um crime de falsificação de documentos.

João Paulino pretendia assaltar o material de guerra com o intuito de vender esse material no mercado internacional, concluiu o tribunal. Seis arguidos foram também condenados pela prática do crime de furto.

Foi na manhã de 29 de Junho de 2017 que o Exército deu conhecimento público do assalto que teria ocorrido durante a noite.

Para surpresa da Polícia Judiciária – nomeada para conduzir a investigação e da própria Procuradoria-Geral da República – o essencial do material acabou por ser encontrado num terreno na Chamusca no culminar de uma operação de investigadores da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que se manteve secreta até à recuperação do armamento na noite de 17 para 18 de Outubro.

Este processo juntou as investigações respectivas a estes dois acontecimentos: a do assalto aos paióis de Tancos e a da recuperação desse material como resultado de uma investigação da PJM sem conhecimento do Ministério Público.

Assim sentou no mesmo banco dos réus os suspeitos do furto do material militar e os suspeitos da sua recuperação e entrega ao Estado, ou de terem conhecimento do plano para reaver o armamento.

O processo de dezenas de volumes e de horas de interrogatórios, envolveu assim o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, vários militares com uma carreira consolidada na PJM e na GNR, entre os quais altos oficiais militares, como o coronel Luís Vieira, ex-director-geral da PJM e um grupo de supostos assaltantes, com cadastro por crimes de furto ou tráfico de droga e suspeitas de envolvimentos em negócios de armas.