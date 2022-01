Magda Nico. Mitos e simplificações no modo como olhamos para os jovens

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é a socióloga Magda Nico, investigadora integrada do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (​CIES) e professora auxiliar no ISCTE-IUL, em Lisboa. A sua investigação segue uma perspectiva crítica ao longo do tempo e das gerações e dedica-se a estudar as transições para a vida adulta dos jovens, analisando vários aspectos, como os padrões na saída de casa dos pais, a precariedade de longa duração, a reprodução das desigualdades sociais e sentimentos de pertença geracional.

Na conversa, discute-se vários aspectos do modo como a sociologia olha e estuda os jovens e a juventude. Fala-se sobre como tem evoluído a transição para a vida adulta nos jovens e os desafios associados ao emprego e à saída de casa.

Discute-se uma certa tendência para desvalorizar os aspectos que são comuns aos jovens desde sempre, mas mesmo com esta advertência em mente, fala-se de algumas características distintivas das gerações actuais, como a maior sensibilização para causas globais ou os efeitos do uso de redes sociais.

Em foco está também a realidade portuguesa, em particular o facto de os jovens portugueses serem, na Europa, dos que saem mais tarde de casa dos pais.

