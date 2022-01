O seu gato pode incendiar a sua casa, avisam autoridades sul-coreanas após 100 incêndios

Pexels/Min An

Vários incêndios provocados por gatos sozinhos em casa levaram a que as autoridades sul-coreanas alertassem os cidadãos para a importância de manter os electrodomésticos longe do alcance dos animais de companhia.

As autoridades sul-coreanas têm uma mensagem para os que tomam conta de animais de companhia em Seul: “Cuidado, o seu gato pode incendiar a sua casa”. O aviso surge após a Sede Metropolitana de Incêndios e Desastres da capital sul-coreana ter estimado que, nos últimos três anos, mais de 100 incêndios tenham sido iniciados por gatos, muitos dos quais conseguiram acender fogões eléctricos com as suas patas felpudas.