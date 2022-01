Uma nova variante chamada “inflação”

Aumentam os receios de que, em paralelo com a crise pandémica, surjam pressões inflacionistas que obriguem a alterar a política monetária, com consequências severas ao nível do crescimento económico.

A derrota na I Guerra Mundial deixou a Alemanha numa situação económica dramática em resultado das denominadas “dívidas de guerra” e dos custos de reconstrução do país. Para responder a esta situação, o Governo começou a imprimir grandes quantidades de moeda (marco), com o consequente efeito negativo sobre o seu valor. Em outubro de 1923, a inflação disparou para 29.500% ao mês, com os preços a duplicarem a cada três dias, conduzindo, por exemplo, a que o preço de uma fatia de pão, que em início desse ano custava 250 marcos passasse a custar no final do ano uns incríveis 200 biliões de marcos….