Nesta passagem de ano, o encontro é à mesa

O último dia do ano é geralmente vivido com entusiasmo. E ainda que para muitos a celebração possa ser caseira, nada impede que a passagem de ano seja um momento de reunião, alegria e brindes que se prolongam durante a noite – tudo com a devida segurança que o contexto pandémico exige.

À mesa (ou quase sempre), os portugueses gostam de comer bem, durante largas horas, petiscando aqui e ali quando apetece, à medida que se beberica um bom vinho e se degustam bebidas licorosas. Até porque queremos entrar em 2022 não só com o pé direito como de estômago confortado, com boa disposição à mistura.

Para que nesta passagem de ano preparar a mesa seja uma tarefa mais simples e descomplicada, sem grandes pressas ou várias horas em filas de diferentes supermercados, vamos dar-lhe uma ajuda. A marca Continente Selecção é a maior aliada na composição da mesa de fim de ano. Das entradas às sobremesas, passando pelos petiscos, descubra as iguarias que não podem faltar à mesa na última noite do ano. E, alguns, a preços especiais até 31 de Dezembro.

Foto

É altura de celebrar: as entradas

Depois de mais um ano duro em que os convívios foram sendo adiados, é hora de recuperar os momentos com a família e os amigos e deliciar-se com as iguarias da quadra. Para receber o novo ano, não pode faltar uma mesa recheada com o melhor da gastronomia, independentemente de optar por uma ementa mais tradicional ou contemporânea.

Na hora de pôr a mesa, por onde começar? Pelas entradas, claro está. Eis a nossa sugestão: comece por servir uns estaladiços croquetes de alheira de Trás-os-Montes acompanhados, por exemplo, com um molho de iogurte caseiro; os amantes de queijo não vão resistir ao queijo de ovelha de Azeitão DOP (que vai bem com umas tostas crocantes!) nem tampouco ao delicioso pão de queijo que respeita a receita original brasileira.

Depois, componha a tábua de enchidos com uma irresistível combinação de fatias de copita, salsichão e paio vermelho de porco preto. E porque o marisco é o rei da festa de passagem de ano, não dispense a gamba rosa de Moçambique, que pode servir em espetadas [ver caixa], uns surpreendentes tacos de camarão selvagem [ver caixa] ou o camarão em massa filo.

Como a noite se espera longa e de grande convívio, capriche nas entradas e petiscos porque já se sabe há sempre um amigo que gosta de ir mergulhar as tostinhas no queijo a meio da festa e até uma segunda ronda de petiscos após o fogo-de-artifício da meia-noite.

Mesa posta: os pratos principais

Entradas servidas, a experiência gastronómica continua com o prato (ou deveremos conjugar no plural?) principal.

Seja o famoso e infalível lombo de bacalhau (e o da gama Continente Seleção já vem demolhado e ostenta o Selo Azul do MSC que indica que o pescado provem de uma pesca sustentável!) que pode acompanhar com esparregado de grelos; o suculento entrecosto de porco Duroc confeccionado no forno com batata dourada e acompanhado com salada selvagem ou a tão apreciada mariscada que já vem preparada e é só cozinhar a gosto, são diversas as propostas que encontra na gama Continente Seleção. Sobretudo, são opções fáceis, rápidas e deliciosas, para que não tenha que ocupar o 31 de Dezembro todo na cozinha – até porque, além da ementa, haverá um outfit para preparar e uma mesa para decorar, certo?

Sobremesas, o maior ‘pecado'

Como se costuma dizer, last but not least (por último, mas não em último) vêm as sobremesas. Que, na gama Continente Seleção são uma verdadeira tentação!

Foto D.R.

Tanto as variações de gelados exclusivos da gama Continente Selecção, como o gelado de Ovos Moles de Aveiro, os Profiteroles de caramelo salgado, o folhado de Requeijão, Abóbora e Noz, as Mini Bavarois ou os Mini Bombons vão fazer as delícias dos convidados. O melhor é não se demorar em indecisões, e trazer um “pijaminha” de sobremesas. Até porque repetir é sempre o melhor remédio, e nesta noite desconfiamos que as calorias não contam.

Antes de os convidados passarem para a pista de dança improvisada na sala de jantar ou mesmo para o sofá, finalize a refeição servindo um delicioso café, têm vários à escolha, mas sugerimos o Café Possente Intensidade 11 para dar energia para celebrar noite adentro.

Camarão: o rei da festa Foto Como numa boa passagem de ano à portuguesa não pode faltar camarão na mesa, sugerimos três receitas fáceis e rápidas, que irão surpreender os convidados. As porções de ambas as receitas devem ser adaptadas tendo em conta o número de convidados. Todos os ingredientes estão disponíveis em continente.pt ou nos supermercados Continente. Receita: Arroz de marisco 30 min | 4 pessoas | Fácil Ingredientes 500 g de mariscada Continente Seleção

250 g de arroz carolino

1 + 1/2 cebola roxa

3 dentes de alho

40 g de pimento vermelho

100 g de tomate (1 tomate médio)

2 folhas de louro

120 ml de vinho branco

2 colheres de sopa de polpa de tomate

Azeite q.b.

Sal e pimenta q.b.

250 g de camarão de Madagáscar

1 malagueta

1 ramo de coentros ?Preparação Num tacho coloque cerca de 1,5 litros de água, tempere com sal, uma folha de louro, 1 malagueta e pimenta a gosto. Assim que levantar fervura, junte o camarão e deixe cozer durante cerca de 5 minutos. Assim que o camarão estiver cozido, retire-o da água e passe-o por água fria, de modo a parar a cozedura. Reserva o caldo. Num tacho com um fio de azeite, refogue a cebola roxa, bem picada, e os dentes de alho. Junte os pimentos e o tomate cortados finamente e as folhas de louro. Refresque o refogado com vinho branco e deixe reduzir. Adicione ainda a polpa de tomate. Assim que o vinho tiver reduzido, adicione o arroz. Deixe-o fritar durante cerca de 30 segundos, mexendo sempre. Após este tempo adicione cerca de 500 ml de caldo utilizado na cozedura do camarão, tempere com sal e pimenta, deixe ferver mexendo de vez em quando. Nos últimos 5 minutos de cozedura do arroz adicione a mariscada e os camarões. Retifique os temperos. Emprate e decore com um ramo de coentros. Receita: Espetadas de camarão com molho de amendoim 15 min | 2 pessoas | Fácil Ingredientes ½ chávena de amendoins torrados e salgados

85 g de manteiga de amêndoa

2 c. chá de gengibre ralado

1 malagueta vermelha

2 c. sopa de óleo de sésamo

1 c. sopa de mel

4 c. sopa de água

800 g de miolo de camarão

1 lima (sumo)

2 dentes de alho

1 c. chá de cominhos

azeite q.b. Preparação Num liquidificador insira os amendoins, a manteiga de amêndoa, o gengibre, a malagueta picada e sem sementes, o óleo de sésamo, o mel e a água; Triture tudo até obter um molho grosso e cremoso. Reserve; Numa taça, coloque os camarões e regue-os com o sumo de lima; Junte os dentes de alho picados finamente e os cominhos, regue com um fio de azeite e misture bem; Faça espetadas, distribuindo os camarões por pauzinhos e grelhe-as até os camarões ficarem bem dourados; Sirva as espetadas com o molho de amendoim. Receita: Tacos de camarão e abacate 15 min | 4 pessoas | Fácil Ingredientes 1 c. sopa de azeite

1 dente de alho

400 g de miolo de camarão

sal q.b.

100 ml de vinho branco

½ limão (sumo)

1 c. sopa de concentrado de tomate

100 g de maionese

Tabasco q.b.

2 abacates

1 cebola roxa

8 tortilhas para tacos

coentros q.b.

2 limas Preparação Numa frigideira coloque o azeite e o dente de alho picado; Deixe aquecer, adicione o miolo de camarão, tempere com sal e envolva; Quando os camarões começarem a ganhar cor, junte o vinho branco, deixe levantar fervura e cozinhe durante 2 minutos; Desligue o lume, regue com sumo de limão, envolva e reserve; Adicione o concentrado de tomate à maionese e envolva; Tempere com o Tabasco, volte a envolver e reserve no frigorifico; Corte o abacate em fatias e as cebolas em meias-luas; Aqueça as tortilhas numa frigideira antiaderente; Monte os tacos, colocando ao centro as fatias de abacate, cebola e camarões; Adicione a maionese, polvilhe com coentros picados e regue com o sumo das limas. Bom apetite!

Conheça os produtos Continente Seleção e inspire-se.