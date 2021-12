Fora dos lugares-comuns do mundo da arte

Ao sair da visita de Terçolho, a grande exposição antológica de João Maria Gusmão e Pedro Paiva apresentada em Serralves, percebia-se que o trabalho daquela dupla de artistas revalorizava algumas premissas que a arte sempre considerou como suas mas que grande parte das linguagens contemporâneas preferiram pôr de lado. Falamos da opção pelo objecto, presente nas esculturas e outras peças que enchiam os espaços nobres de exposição do museu, mas também da imaginação, da criatividade, do nonsense que, há coisa de um século, o Surrealismo erigiu em bandeira. Gusmão e Paiva praticaram-no em instalações e filmes que, no momento da montagem, eram destacados através de escolhas expositivas surpreendentes e originais. Para eles, a obra de arte sempre serviu de catalisador a um impulso narrativo certeiro, embora o sentido dessa narrativa permanecesse escondido, oculto, dissimulado. Ou não; talvez esse impulso não passe disso mesmo e que, como o desejo pela Noiva de Duchamp, ele esteja condenado à eterna frustração. Em Serralves, ocuparam não apenas as salas habituais, mas também outros lugares menos óbvios, como as garagens, por exemplo; aqui, era a vida quotidiana, comezinha e banal de todos aqueles que têm que arrumar o carro no início do dia de trabalho, que era totalmente contaminada pela obra de arte.