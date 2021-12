Histórias fascinantes

Num ano profícuo, em termos editoriais, destacam-se as obras dos estreantes Avni Doshi e Douglas Stuart (Booker, 2020), com, respectivamente, uma abordagem ao difícil tema da memória e da relação entre uma filha e a sua mãe na Índia (Açúcar Queimado), e, no caso de Shuggie Bain, a descrição crua e realista da infância do protagonista numa Escócia onde o desemprego, a pobreza e o alcoolismo determinam e marcam as personagens.