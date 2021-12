Covid-19: Farmácias vão abrir mais vagas para testes gratuitos esta semana

Marcar testes rápidos de antigénio de uso profissional gratuitos nas farmácias antes do Natal e do final do ano tem sido quase impossível, devido à enorme procura, mas a presidente da maior associação do sector, Ema Paulino, adianta que mais estabelecimentos vão aderir nos próximos dias a este programa e que serão disponibilizadas mais vagas.

“Algumas farmácias só agora vão abrir marcações para o Natal e o final do ano. Há ainda várias que estão a funcionar em regime de ´casa aberta`, por ordem de chegada, e há outras que, como começaram a testagem mais cedo, abriram logo todas as vagas, e vão tentar disponibilizar mais. É uma questão de as pessoas irem perguntando, irem interagindo com as suas farmácias”, recomenda a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Segundo o site do Infarmed que disponibiliza a lista das farmácias e dos laboratórios de análises e postos de colheita que aderiram ao protocolo com o Serviço Nacional de Saúde, este domingo havia 963 farmácias a realizar este tipo de testes para despiste de SARS-CoV-2 (não confundir com os auto-testes). Além destas, há ainda mais cerca de 200 farmácias com protocolos com alguns municípios e as regiões autónomas e a expectativa é que esta semana entrem mais no programa, ascendendo no total a “1400 a 1450”, adianta Ema Paulino.

Mas a presidente da ANF sublinha que este tipo de testes são obrigatórios apenas em determinadas circunstâncias, como para jantares de Natal e de Ano Novo, visitas a familiares que estão hospitalizados ou institucionalizados. E apenas são comparticipados quatro testes por mês, por pessoa. “Se se trata apenas de um jantar familiar, é suficiente fazer um auto-teste. É preciso sensibilizar a população para esta questão, de forma a que nenhuma pessoa que precise mesmo fique sem vaga”, recomenda.

Quanto aos auto-testes, estes também têm escasseado nas farmácias, porque “o abastecimento não tem sido regular e as entregas são faseadas, mas vão chegando e não há uma ruptura total”, garante Ema Paulino.

Além das farmácias, “cerca de 80% da rede de laboratórios de análises em Portugal” estão igualmente a realizar testes rápidos de antigénio gratuitos de uso profissional, frisou este domingo o presidente da Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos (ANL), Nuno Saraiva. “A maioria das pessoas têm a ideia de que só as farmácias é que estão a fazer testes rápidos gratuitos” à covid-19, mas isso também é possível em laboratórios, disse à Lusa, notando que os 68 associados da ANL incluem “a grande maioria dos laboratórios” em Portugal, nomeadamente os grandes grupos. Segundo o site do Infarmed, a lista inclui actualmente 439 laboratórios e postos de colheita de Norte a Sul do país.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou na sexta-feira que o Governo tenciona aumentar o número de testes covid-19 gratuitos por pessoa e que a medida “poderá avançar” na próxima semana. No dia seguinte, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, acrescentou que esta é uma decisão que está em estudo mas que “depende da evolução do próprio mercado”, e assegurou que está a ser feito “um esforço para repor todas as faltas” de testes.