Para ajudar, basta comprar um desenho – uma causa por dia

Solidariedade, amor, empatia e respeito são alguns dos princípios do projecto voluntário Uma Causa Por Dia, que angaria fundos para organizações não-governamentais através da venda de ilustrações originais. Criado em 2020 pelas ilustradoras Diana Reis e Maria Reis Rocha, volta a ser sinónimo de ajuda, desta vez a novas associações.

Das 15 causas apoiadas em 2020 mantiveram-se a dignidade humana, os direitos dos animais e – aquela que consideram mais importante – o jornalismo independente. “Sem informação não existe forma de saber como ajudar”, justificam. A par destas, Diana e Maria abraçaram a saúde mental, o apoio aos mais velhos, a igualdade de género e a educação para a saúde. Para dar voz a estas causas e em representação das associações, juntaram-se os embaixadores Diogo Batáguas, Sofia Castro Fernandes, Madalena Fernandes, Hugo Van Der Ding, Joana Guerra Tadeu, Carolina Torres, Marisa Liz e Gustavo Carona.

Aliando a paixão pela arte à esperança de um mundo melhor, as jovens freelancers criaram um livro (20 euros) – que, até ao momento, vendeu 500 exemplares –, dois packs de postais (20 euros), impressos em papel reciclado, e 15 ilustrações em formato A3 (45 euros). O valor angariado reverterá, na totalidade, para as sete associações (Makobo, Amorempatia, Fumaça, Quinta Essência, Atlas, Corações com Coroa, Cruz Vermelha Portuguesa). Em 2020, ano em que investiram todas as poupanças na criação do projecto, angariaram 20 mil euros.

Texto editado por Ana Maria Henriques