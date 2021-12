Abramovich: o famoso multimilionário que evita holofotes

Nascido nas margens do rio Volga, na cidade de Saratov, na Rússia soviética, a 24 de Outubro de 1966, Roman Arkadievich Abramovich foi sempre reservado em relação ao seu passado, mesmo depois de se tornar globalmente conhecido. A primeira vez que o público russo soube da sua existência foi em 1998, ao ser mencionado num conhecido programa televisivo de informação da NTV, sendo descrito como a “carteira” do então Presidente Boris Ieltsin. Nessa altura, já era um multimilionário e os media começavam a interessar-se por esta personagem esquiva que ganhava relevância no Kremlin.