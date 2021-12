Rui Rio: “Na propaganda, o PS é um encanto. Na acção e coerência é quase sempre uma desilusão”

Rui Rio, líder do PSD, chegou ao 39.º congresso do PSD em silêncio e arrancou o seu discurso dirigindo-se não apenas aos militantes do partido, mas a todos os portugueses. A última vez que o PSD escolheu Santa Maria da Feira para realizar um congresso nacional corria o ano de 1996, e Rui Rio tornar-se-ia secretário-geral do partido, recordou o líder reeleito.

Com as palavras “Portugal ao Centro” projectadas num fundo laranja atrás de si, Rui Rio, líder recém-reeleito do PSD, abriu o primeiro de três dias do 39.º congresso social-democrata dirigindo-se não apenas aos militantes, mas aos “muitos milhares de portugueses”. E ainda que tenha ressalvado que o partido ora tem respostas “mais à direita”, ora “mais à esquerda”, não demorou muito até vincar as diferenças entre sociais-democratas e socialistas, arrancando o congresso com fortes críticas ao PS.