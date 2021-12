Covid-19 terá provocado perdas superiores a 37 mil milhões de euros em 2020

Valor é quase 11 vezes mais que o custo que as doenças respiratórias tiveram em 2019, estima o relatório de 2020 do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias. Em 2018 as doenças respiratórias mataram em média 36 pessoas por dia.

No ano passado a covid-19 terá tido um custo de 37,2 mil milhões euros, quase 11 vezes mais que o custo que as doenças respiratórias tiveram em 2019, estima o relatório de 2020 do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR), apresentado esta segunda-feira. O documento, que conta com o contributo de vários especialistas, faz uma análise aos dados mais recentes para traçar um retrato das doenças respiratórias em Portugal.