Gestão da água em Portugal tem de mudar “antes que caia a última gota”

O ministro do Ambiente defendeu esta terça-feira que Portugal tem de mudar de forma radical e rápida a forma de gerir os recursos hídricos, adiantando que o país tem agora a principal ferramenta para a difícil tarefa. João Pedro Matos Fernandes referia-se ao “estudo de disponibilidades hídricas actuais e futuras” que será apresentado ao final da tarde numa sessão organizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Adiantando que, para si, a melhor surpresa nos resultados deste trabalho foi a situação apresentada para o Tejo e a pior para a zona do Vouga, o ministro assegurou que este trabalho deve “marcar o antes e depois” no capítulo da água em território nacional.