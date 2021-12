Fahsai, uma elefante bebé tailandesa, recupera depois de ter sido capturada e baleada

Uma elefante bebé de três meses está a recuperar na Tailândia depois de ter sido baleada várias vezes e ter ficado presa numa armadilha de caçadores.

A elefante, que recebeu o nome Fahsai (“céu limpo”), foi encontrada por transeuntes na Tailândia oriental, no domingo, com o pé direito preso numa armadilha e ferimentos de bala no ombro.

“Conseguimos extrair um grande fragmento de uma bala, seguido de dois pedaços mais pequenos”, disse o veterinário Padet Siridumrong. As feridas de Fahsai terão de ser tratadas diariamente até que ela esteja suficientemente forte para se submeter a uma cirurgia para extrair os outros estilhaços de balas.

Enquanto recupera, a elefante receberá leite de outras mães elefantes do Jardim Tropical Nong Nooch, na província de Chonburi, até encontrarem uma mãe elefante adoptiva.