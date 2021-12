Solidariedade internacional no combate à pandemia

Na passada semana, a comunidade científica e as autoridades sul-africanas alertaram o mundo para a existência de uma nova variante do vírus covid-19, a variante Ómicron. Este gesto de solidariedade e responsabilidade para com a comunidade internacional foi possível por causa da qualidade da investigação genómica realizada no continente africano, bem como pela forma dialogante e transparente com que a ciência é encarada na região. Com um largo histórico de combate contra surtos de doenças infeciosas, os países africanos conhecem em primeira mão a vantagem da colaboração atempada e estruturada.