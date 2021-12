Arte Sem Fronteiras: um leilão para ajudar refugiados nos Balcãs

Até 5 de Dezembro vai decorrer, online, a Arte Sem Fronteiras – um leilão pelos refugiados que tem como slogan “Arte é Empatia. Empatia é Arte”.

A iniciativa é da Humanity on the Move (HOM), uma associação portuguesa sem fins lucrativos, e tem como propósito o leilão de peças de arte resultantes da união entre migrantes forçados e artistas emergentes. Juntos criaram obras únicas, que contam histórias verídicas sobre a migração forçada, e venceram o prémio Change the Conversation Challenge, das Nações Unidas.

Os fundos arrecadados revertem para a organização Donate4Refugees, em particular para o projecto que apoia refugiados nos Balcãs, através de material que permite a sobrevivência ao exigente Inverno.

As licitações vão decorrer até 5 de Dezembro, através de um formulário disponível no site da HOM. As melhores ofertas vão ser actualizadas durante os cinco dias e todos os licitadores serão contactados, via e-mail, e informados sobre a melhor proposta na peça licitada até ao momento. Os vencedores são comunicados a 6 de Dezembro.

Humanity On the Move A HOM – Humanity On the Move é uma associação sem fins lucrativos e, "sobretudo, sem barreiras territoriais, psicológicas, emocionais, infundadas e ilógicas". Tem como objectivo a propagação de igualdade e solidariedade para com os refugiados e requerentes de asilo, destacando a dignidade da pessoa humana que lhes é característica. A HOM surge da necessidade de mudança, da procura de uma humanidade além-fronteiras, com pontes ao invés de muros, e mais próxima de “casa”.

São mais de 30 as peças de arte que formam o leilão. Mediante a criatividade de cada um, é possível contar a história de luta, sobrevivência, injustiça e resiliência do outro.

Desenvolvidas no primeiro trimestre de 2021, as obras do projecto Breaking Borders Through Art, que ilustram as narrativas da migração forçada, foram apresentadas, durante o Verão, na exposição virtual Untold, em colaboração com a plataforma Astro.

