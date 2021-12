Quando estar na horta significa trabalhar na Natixis

Havia um terraço inutilizado; hoje, é uma horta comunitária, mantida por 70 pessoas. Se algumas equipas trabalham na Alfândega, outras estão no Bolhão — foram locais icónicos da cidade que baptizaram as diferentes áreas de trabalho. Pelos corredores, abrem-se cabines abertas (ou corners), pequenas salas de reunião que tanto preservam a comunicação como a privacidade. Há laboratórios, salas temáticas, que só querem fazer pensar; e basquete ou pingue-pongue para descontrair.

Estamos no renovado escritório da Natixis, no Porto, uma multinacional francesa que se dedica aos serviços financeiros. Aqui, "a cultura de agilidade da empresa reflecte-se em todos os pisos", descreve o projecto Living Offices. "Espaços adaptados ao conceito de trabalho flexível com várias áreas preparadas para diferentes momentos do dia e formas de trabalho." Há muita cor, muita madeira e luz natural, muita coisa para fazer e até post-its inspiradores: Much more than a job!