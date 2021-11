Um futuro de “instabilidade e insegurança” e uma pandemia: 23% dos jovens já tentou ou pensou no suicídio

Estão preocupados com o aspecto físico, mas não se sentem satisfeitos com o seu; têm contratos precários e gastam a maior parte do rendimento; têm altas taxas de tentativas ou pensamentos suicidas e de consumo de antidepressivos. Estas são algumas das conclusões do estudo Os jovens em Portugal, hoje: quem são, o que pensam e o que sentem, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pretende traçar um retrato dos jovens portugueses.