As formas convincentes de um vilão torturado

Em miúdo, Tyler Mahan Coe aparecia na capa de discos e fazia duetos com o pai, David Allan Coe, lenda do outlaw country com quem não fala há mais de oito anos, desde que foi despedido da banda dele, mas de quem ainda é fã. Passadas várias décadas, Coe começou a apresentar, em 2017, o podcast Cocaine & Rhinestones (nome tirado de uma conversa que teve há 20 anos com o filho de outra lenda country, o entretanto falecido Justin Townes Earle) sobre histórias da country.