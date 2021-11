Dois maestros, dois cantores e a Orquestra Gulbenkian

Hoje em dia, assistir a um concerto na Fundação Calouste Gulbenkian é uma nova experiência: há controlo de certificados de vacinação, o programa é apresentado em linha e projectado em écrans digitais, e as traduções dos textos surgem também projectadas ao ritmo do canto, o que é um progresso. Do público requer-se máscara; e ainda bem, porque os sinais de regresso à normalidade são já audíveis: há quem traga a sua tosse.