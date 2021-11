A Bizarra Locomotiva a puxar os Mão Morta numa noite de peso no Hard Club

Uma noite feita de guitarras distorcidas foi a que se montou neste sábado, no Hard Club, com o evento Back to Back, promovido pela Prime Artists. Mão Morta, Bizarra Locomotiva, Process of Guilt e The Quartet of Woah subiram ao palco da sala portuense depois de terem tocado na noite anterior em Lisboa, no LAV.

Quatro nomes do panorama nacional juntaram-se para um espectáculo que reuniu subgéneros distintos do espectro musical mais pesado, provando que neste cenário existe diversidade suficiente para se criarem cartazes sólidos recorrendo à prata da casa.

De frente para o palco, o público, que respondeu à chamada em número elevado, reforçou que o underground está bem vivo e a conviver bem com as diferentes propostas que nele habitam. Se os The Quartet of Woah apresentaram a sua abordagem mais stoner/psicadélica próxima do rock setentista, os Process of Guilt arrastaram o público para o lado negro do doom encostado ao post-metal.

Já os Bizarra Locomotiva, ícones do metal nacional, desfilaram os seus temas de cariz mais industrial antes de os Mão Morta, talvez o maior fenómeno de culto do rock português, atacarem o seu último álbum conceptual No Fim Era o Frio (2019), antes de vasculharem a sua discografia à procura de temas como Vamos Fugir, Sitiados ou Anarquista Duval.