Parlamento Europeu abre 433 vagas para estágios remunerados

Estão abertas as candidaturas para o programa de estágios Schuman. Ao todo, existem 433 vagas para estágios com uma bolsa mensal de cerca de 1300 euros.

O Parlamento Europeu tem novas vagas para o programa de estágios Schuman, que vai arrancar em Março de 2022 e prolongar-se até Julho do mesmo ano. As candidaturas estão abertas e terminam a 30 de Novembro.

Em causa estão estágios remunerados, com uma bolsa mensal de cerca de 1300 euros, que podem ser realizados em vários serviços do Parlamento Europeu, em 33 cidades da União Europeia (UE). Duas oportunidades de estágio são para em Lisboa.

No total, estão disponíveis 433 vagas que contemplam várias áreas de conhecimento: comunicação (134), emprego, economia e finanças (12), infra-estruturas e logística (7), direito (31), relações internacionais (48), políticas internas da UE (31), administração (72), tecnologias de informação (18) e multilinguismo (80).

Para concorrer, os interessados devem ser nacionais de um Estado-Membro da UE, ou dos países candidatos à adesão, ter concluído a licenciatura, ser maiores de idade e fluente numa das línguas oficiais, com conhecimento noutra língua oficial. Ainda de acordo com o regulamento do programa, os candidatos não podem ter trabalhado durante mais de dois meses consecutivos numa instituição ou órgão da UE.