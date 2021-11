Vice-ministro do Interior da Lituânia: “A alternativa seria abrir a fronteira e indicar a direcção para Berlim e Paris”

Arnoldas Abramavicius diz que a Lituânia esgotou no Verão a capacidade para continuar a receber migrantes e, por isso, passou a adoptar uma política de “redireccionamento” de pessoas para a Bielorrússia.

Desde o Verão que as autoridades lituanas têm travado a entrada de migrantes na fronteira com a Bielorrússia, devolvendo-os ao país vizinho. O vice-ministro do Interior, Arnoldas Abramavicius, usa o termo “redireccionamento” para evitar falar em expulsões, mas admite que a prática possa merecer críticas de organizações humanitárias e de defesa dos direitos humanos. Em entrevista ao PÚBLICO, o responsável também reconhece que pode haver ocasiões em que há violência contra os migrantes, mas garante não ser a regra. A melhor solução para o fim desta crise, diz, seria “democracia na Bielorrússia”.