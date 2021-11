Sem estudos prévios, desenha-se um mega-hotel no Douro com olho no dinheiro de vistos Gold

“Um projecto multiusos construído entre os socalcos de vinha do deslumbrante Vale do Douro com 11 hectares sobranceiros ao rio Douro, com uma frente ribeirinha de cerca de 500 metros. O projecto consiste em um hotel resort 5 estrelas com 80 suítes, 60 vilas luxuosas, todas com piscina infinita à beira do rio, spa, restaurante panorâmico, marina, quadra de ténis e padel, minigolfe, vinhedos e estação de trem privativa”. Esta é a descrição que pode ser lida no site do grupo de investidores InestAureum, sobre ao mais recente empreendimento turístico em carteira designado por Blend in Douro.