“Senhor da guerra” do Leste da Líbia é candidato às presidenciais de Dezembro

O marechal Khalifa Haftar, comandante militar do Leste da Líbia, liderou dois golpes de Estado contra o Governo reconhecido pela ONU. Se vencer as eleições, promete “iniciar o caminho para a reconciliação, paz e construção”.

Khalifa Haftar confirmou que é candidato às eleições presidenciais previstas para 24 de Dezembro na Líbia, vistas como um passo chave para o frágil processo de paz apoiado pelas Nações Unidas. O anúncio do comandante do Exército Nacional Líbio – em Setembro, o marechal abandonou provisoriamente a liderança do ENL para poder apresentar-se a votos –, principal facção do Leste do país, surge dois dias depois de um dos filhos do antigo ditador Muammar Khadafi, Saif al-Islam Khadafi, ter formalizado a sua candidatura.