Vice-campeã do mundo garante qualificação para o Mundial 2022

Um golo na própria baliza na parte final do jogo com a Rússia deu neste domingo a vitória à Croácia e, ainda mais importante, o apuramento para o Mundial 2022 de futebol com a vitória no Grupo H da zona europeia de qualificação.

Numa discussão directa com a Rússia, que liderava o grupo até ao jogo de hoje, com mais dois pontos, à Croácia, a jogar em casa, em Split, apenas uma vitória servia para escapar aos ‘play-offs’ e garantir desde já a qualificação.

O plano da Rússia, praticamente inexistente em termos ofensivos e com um ‘bloco’ baixo, com a equipa mais preocupada em defender um empate que lhe servia, funcionou até aos 81 minutos, momento em que tudo mudou.

A boa exibição do guarda-redes russo Safonov e o menor acerto dos croatas iam adiando o golo da equipa da casa, mas um lance infeliz do lateral esquerdo Fedor Kudryashov ‘castigou’ a estratégia da Rússia e do seleccionador Valerij Karpin.

Kudryashov tentou desviar ao segundo poste um cruzamento desde o lado esquerdo e acabou por colocar a bola na própria baliza.

O triunfo deu a vitória no grupo à vice-campeã mundial Croácia, com 23 pontos, mais um do que a Rússia, que ‘caiu’ para segundo e vai disputar os ‘play-offs’, eliminatória a duas mãos em que tentará garantir a quinta presença num Mundial – conta 11, sete como União Soviética.

Já a Croácia junta-se ao anfitrião Qatar, ao Brasil, o primeiro e único já apurado na zona sul-americana (CONMEBOL), e a Alemanha, Dinamarca, França e Bélgica, os outros ‘europeus’ que também já garantiram a qualificação.

Em outros jogos do grupo, a Eslováquia, terceira, despediu-se com a sua maior vitória, ao golear fora Malta, por 6-0, num jogo em que os da casa ficaram reduzidos a nove jogadores, após expulsões de Camenzuli (47 minutos) e Teuma (51).

Os eslovacos terminaram com os mesmos pontos da Eslovénia, quarta, que hoje venceu em casa o Chipre, quinto, por 2-1, mas tem pior diferença entre golos marcados e sofridos.

O Mundial 2022 disputa-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar.