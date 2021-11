Ideias inovadoras para o espaço podem valer até 500 mil euros

O AI Moonshot Challenge está à procura de ideias inovadoras para o espaço, que aliem inteligência artificial e dados de satélites. A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space e a Unbabel Labs lançaram a segunda edição da competição internacional e têm até 500 mil euros para atribuir aos projectos vencedores que serão desenvolvidos e implementados em Portugal. As candidaturas decorrem até Maio de 2022.

Depois de uma primeira edição centrada nos plásticos que poluem os oceanos, o mote para esta edição do AI Moonshot Challenge é “Um espaço sustentável para uma Terra sustentável” e as propostas podem ser direccionadas para três áreas temáticas: monitorização do território e preservação dos recursos terrestres, oceanos sustentáveis e detritos espaciais.

O desafio é dirigido a universidades, institutos de investigação, laboratórios estatais, organizações privadas ou públicas sem fins lucrativos que se dediquem à investigação científica ou empresas, incluindo startups, de diferentes origens geográficas e académicas. Equipas internacionais podem também participar em parceria com instituições portuguesas.

Segundo o regulamento do concurso, a melhor proposta receberá até 500 mil euros para desenvolver um projecto de investigação em Portugal com a duração máxima de dois anos.

As candidaturas podem ser submetidas até 2 de Maio de 2022 e as propostas serão avaliadas entre Maio e Junho desse ano. As equipas finalistas serão convidadas a apresentar as suas ideias durante o Web Summit 2022, altura em que será conhecido o vencedor ou vencedores da competição.