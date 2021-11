Caso Jamaica: Ministério Público quer penas suspensas para polícia e família Coxi

Quase um ano depois do início do julgamento a procuradora do Ministério Público pediu na quarta-feira a condenação de todos os intervenientes presentes a tribunal no caso Jamaica: os elementos da família Coxi (a mãe, Julieta, e os filhos Mas Hortêncio, Flávio e Higina) e o agente da PSP Tiago Andrade. Mas, no caso de o tribunal vir a decidir por prisão, que aplique a pena suspensa.