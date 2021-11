Sub-21 defendem em Chipre liderança na qualificação para o Euro 2023

Dupla jornada com cipriotas antecede paragem entre Novembro e Março, podendo deixar Portugal em posição privilegiada no Grupo D.

Líder do Grupo D de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de sub-21 — a disputar na Roménia e na Geórgia em 2023 —, com três vitórias em três jogos e sem qualquer golo sofrido, Portugal defronta esta sexta-feira (16h, Canal 11), em Larnaca, a congénere cipriota, terceira classificada, também sem golos sofridos e com o segundo melhor ataque (12 golos, menos um do que Portugal).

Para o encontro com Chipre, que no dia 16 volta a defrontar Portugal, em Faro, a selecção nacional teve que chamar o avançado estorilista Chiquinho e o defesa-central famalicense Alexandre Penetra, na sequência das dispensas do portista Francisco Conceição e de Tiago Djaló, dos campeões franceses do Lille.

Porém, a grande baixa é protagonizada pelo seleccionador Rui Jorge, a cumprir isolamento por infecção de covid-19. No comando técnico da selecção estará o adjunto Romeu Almeida (antigo avançado do FC Porto, Marítimo, V. Guimarães e Belenenses), que garantiu, em declarações veiculadas pela Federação Portuguesa de Futebol, a absoluta normalidade na abordagem do desafio com Chipre.

"O grupo está tranquilo e sabe o que tem de fazer. Vamos continuar com normalidade", tranquilizou o responsável técnico nesta ausência de Rui Jorge.

Depois das vitórias pela margem mínima sobre Bielorrússia e Islândia e da goleada histórica (11-0) imposta ao Liechtenstein, os três últimos classificados do grupo, Portugal poderá dar um passo importante rumo à qualificação frente à selecção cipriota, que soma sete pontos em três jogos, tendo imposto um nulo à Grécia (2.ª classificada). Se vencer os dois compromissos antes do hiato competitivo até Março, a selecção nacional ficará mais perto do objectivo.

“Estamos à espera de um jogo difícil”, alerta Romeu. “O Chipre tem uma boa equipa, com jogadores tecnicistas. Vamos tentar mostrar a nossa qualidade, conquistar os três pontos e dar mais um passo rumo ao nosso objectivo", declarou o treinador da selecção portuguesa.