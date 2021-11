“É uma garagem, mas é lá que os médicos e enfermeiros nos atendem, é lá que estão connosco”

Já foi uma garagem, mas não há ali qualquer sinal de carros. O acesso ao Serviço de Observação 4 (SO) faz-se pelo mesmo piso onde funcionam as urgências do Hospital de Vila Franca de Xira. Nota-se que o chão azulão da sala e do espaço que a antecede é novo. O tecto de cimento e a ausência de janelas tornam o ambiente mais escuro, mas por ser largo dá a sensação de ter menos doentes.