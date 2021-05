As imagens dos confrontos entre adeptos e a polícia nos festejos do Sporting

O final do jogo entre o Sporting e o Boavista, que garantiu o título de campeão à equipa de Lisboa, ficou marcado por cenas de violência entre a polícia e os adeptos do Sporting que esperavam pela chegada da equipa. A polícia disparou várias vezes balas de borracha para acalmar os adeptos mais exaltados, principalmente na zona do Marquês do Pombal.

Alguns adeptos tiveram que ser assistidos pelas equipas médicas que estavam no local. Já em Alvalade, durante o jogo, a PSP teve que actuar para dispersar os ajuntamentos que começaram muitas horas antes do jogo.

A equipa de Rúben Amorim deixou o Estádio de Alvalade já depois das 2h. Durante a tarde de terça-feira, a PSP, em conferência de imprensa, apelou a que os adeptos cumprissem as regras de distanciamento e o uso de máscara.