Maradona: milhares acorrem ao velório, funeral marcado para esta tarde

O corpo de Diego Maradona será sepultado nesta quinta-feira à tarde num cemitério dos arredores de Buenos Aires, onde estão sepultados os pais do antigo futebolista argentino, revelou um porta-voz da família à AFP.

“O funeral será realizado hoje à tarde no Jardim da Paz, em Belavista”, a nordeste da capital argentina, referiu Sebastian Bianchi à agência noticiosa francesa.

O velório público de homenagem a Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, teve esta manhã início em Buenos Aires, com milhares de pessoas a juntarem-se na Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina, onde está corpo do antigo futebolista.

De acordo com as autoridades argentinas, o velório do ex-jogador, vencedor do Mundial de 1986, começou às 6h00 (9h00 horas de Lisboa) e está previsto que se prolongue até às 16h00 (19h00).

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, na sequência de uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.