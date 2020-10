Pároco de Lisboa critica fecho de cemitérios: “Se formos de Ferrari, já podemos ir rezar pelos nossos mortos?”

Com a proibição de circular entre concelhos, entre os dias 30 de Outubro a 3 de Novembro, muitos católicos estão impedidos de visitar os cemitérios no fim-de-semana de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos. “Se for o Dia de Todos os Santos ou dos Fiéis Defuntos não pode, mas se for o Grande Prémio de Fórmula Um, claro, sim, pode”, critica prior da paróquia de São Nicolau.