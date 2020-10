Proibida a circulação entre concelhos de 30 de Outubro a 3 de Novembro. Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira em confinamento durante 15 dias

O Governo aprovou nesta quinta-feira uma resolução que determina a proibição de circulação em diferentes concelhos do território continental no primeiro fim-de-semana de Novembro, das 0h de 30 de Outubro até às 23h59 de dia 3 de Novembro, “o fim-de-semana correspondente ao dia de finados”, disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Além da medida com carácter nacional, foi também aprovada esta quinta-feira uma resolução que impõe o dever de permanência no domicílio a três concelhos do país, onde a pandemia regista um maior número de casos: Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

A ministra Mariana Vieira da Silva lembrou, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, que estas são as mesmas orientações dadas anteriormente às 19 freguesias de Lisboa que durante algumas semanas não registaram uma diminuição do número de casos de covid-19, obrigando assim a medidas mais apertadas.

O que muda nos três concelhos?

Nestes três concelhos, vigorará o dever de permanência em domicílio durante os próximos 15 dias . A excepção será para os casos de idas para o trabalho ou para a escola;

. A excepção será para os casos de idas para o trabalho ou para a escola; Estabelece-se que os veículos particulares possam circular na via pública desde que seja para realizar as actividades autorizadas ou para o reabastecimento em postos de combustível;

Em todas as deslocações efectuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas;

Ficam proibidos quaisquer eventos com mais de 5 pessoas;

Todos os estabelecimentos devem encerrar às 22h;

Ficam suspensas as visitas as lares ou funcionamento de centros de dia;

Ficam proibidas as feiras nestes concelhos;

O teletrabalho passa a ser obrigatório, sempre que possível.

Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira com aumento de novos casos

Desde o início de Outubro, estes três concelhos já registaram, em conjunto, cerca 2 mil casos, um número muito superior às infecções contabilizadas entre os meses de Março e Setembro (1341), segundo os números a que o PÚBLICO teve acesso. Esta segunda-feira, quando a Direcção-Geral da Saúde fez a actualização semanal do número de casos por concelho, tanto Lousada (259 novos casos) como Paços de Ferreira (565) figuraram na lista dos dez municípios com as maiores subidas semanais.

E olhando apenas para Felgueiras, percebemos que o aumento de novos casos começou no fim de Agosto. Nessa altura, existiam pouco mais de 440 casos confirmados — agora, menos de dois meses depois, o concelho tem 788 casos de infecção, o que significa que este indicador aumentou 78% entre o fim de Agosto e esta segunda-feira.

