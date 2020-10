SNS24 bate recorde: mais de 23 mil chamadas atendidas esta segunda-feira

O centro de contactos SNS24 “bateu o recorde de atendimentos desde sempre” no dia 19 de Outubro, “com 23.373 chamadas atendidas”, revelaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) ao PÚBLICO. No dia 19 de Outubro de 2019, o SNS24 tinha atendido 3483 chamadas. Ou seja, uma diferença de quase 20 mil chamadas.

Continuar a ler