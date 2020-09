V. Guimarães anuncia Ricardo Quaresma

O V. Guimarães anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado português Ricardo Quaresma, de 37 anos, com vínculo até 2022 e ainda uma terceira época opcional, conforme avança o clube em comunicado oficial.

Long Live the KING ????

A Dinastia ??uaresma começa agora ????

??@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

“A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia a contratação de Ricardo Quaresma, internacional A português, que assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, podendo ser alargado até ao fim da época 2022/23”.

Quaresma regressa, assim, ao futebol português, onde representou Sporting e FC Porto, depois de ter concluído o ciclo no futebol turco.

O novo reforço foi apresentado nas redes sociais do clube vimaranense com um vídeo que anuncia o começo da “dinastia Quaresma” e em que o extremo surge a cavalo, à porta do castelo de Guimarães.

Quaresma regressa a Portugal cinco anos depois de ter deixado o FC Porto de Julen Lopetegui - onde cumpriu 43 jogos e marcou 10 golos - para voltar ao Besiktas, na sua segunda passagem pelo emblema turco, com o qual conquistou dois campeonatos e uma Taça da Turquia.

O internacional português defendeu, na última época, o Kasimpasa, onde realizou 26 partidas e marcou quatro golos.

Para além de Sporting e FC Porto, Quaresma vestiu as camisolas de Barcelona, Inter Milão, Chelsea, Besiktas, Al Ahli (EAU) e Kasimpasa, somando quatro títulos de campeão português, duas taças e três supertaças, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental com o FC Porto... Tendo ainda vencido duas ligas e uma taça de Itália e uma Taça de Inglaterra, para além da Taça do Presidente nos Emirados Árabes Unidos. Pela selecção nacional, Quaresma actuou em 80 partidas e marcou dez golos, tendo conquistado o Euro-2016.

O treinador do V. Guimarães, Tiago Mendes, dispõe de mais um internacional para a época de estreia na Liga, depois de o clube minhoto ter garantido Bruno Varela (ex-Ajax), Sílvio (ex-V. Setúbal), Matous Trmal (ex-FC Slovácko), Nicolas Tié (ex-Chelsea), Jorge Fernandes (ex-Kasimpasa), Abdul Mumin (ex-Nordsjaelland), Yann Bissek (Roda), Jonas Carls (Viktoria Koln),

Gideon Mensah (RB Salzburg), Jung-Min Kim (ex-Admira Wacker), Jacob Maddox (ex-Chelsea),

Noah Holm (ex-RB Leipzig), Lyle Foster, (ex-Mónaco) e Dennis Poha (Rennes).