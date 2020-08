Lar de Arouca com 64 casos. Bombeiros locais reduzidos a metade devido a quarentena

O lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca, tem 64 casos positivos de infecção por covid-19, entre os seus 107 utentes e funcionários, revelou neste sábado a autarquia local.

Entre os 56 seniores a residir nessa instituição social do distrito de Aveiro, 40 já foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, no que concerne aos 51 funcionários da casa, são 24 os confirmados como doentes.

Fonte oficial da Câmara Municipal confirma que o aumento de casos positivos do novo coronavírus se verificou sobretudo “nas últimas 24 horas”, por causa do “reforço do número de testes de despistagem, efectuados” no final desta semana.

A mesma fonte menciona depois, como segunda principal cadeia de contágio, a que foi detectada entre os Bombeiros Voluntários de Arouca, que, como avançado esta manhã pela Lusa, tem nove casos confirmados entre os seus cerca de 80 operacionais.

Três dezenas de bombeiros em quarentena

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca,​ José Gonçalves, em declarações à agência Lusa neste sábado, informou que todos os contagiados com o vírus SARS-CoV-2 "estão bem e sem sintomas", tendo ficado em isolamento no Centro de Formação do Gamarão, na freguesia de Canelas, uma vez que esse imóvel, do qual a corporação é proprietária, dispõe de “óptimas condições para acomodar os nove doentes em segurança”, evitando riscos para as respectivas famílias durante a sua convalescença.

Todos os cerca de 80 operacionais foram sujeitos a testes de diagnóstico, sendo que, de acordo com as datas em que os 30 bombeiros em isolamento domiciliário contactaram com os infectados, alguns dos que estão em quarentena “já começam a regressar ao trabalho a partir da próxima quarta-feira e os outros podem voltar no dia 9 de Setembro”.

A assegurar o serviço no quartel - que é o único no território de Arouca, cuja área é de quase 330 quilómetros quadrados, 80% dos quais de espaço florestal - estão agora 38 bombeiros, em horários rotativos.