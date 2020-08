Médicos dizem que cumpriram sempre ordens da ARS do Alentejo

Os diferentes relatos do que aconteceu no lar de Reguengos de Monsaraz evidenciam uma grande descoordenação e falta de recursos humanos. Depois de a Ordem dos Médicos (OM) ter criticado com dureza, na auditoria que desencadeou a polémica, a actuação do presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo, este defendeu-se de forma incisiva na resposta enviada para o Ministério da Saúde, dizendo que o que a OM quis foi “branquear o seu comportamento de obstaculização de prestação dos cuidados de saúde”. Alguns médicos acusados garantem que sempre “cumpriram as ordens” da ARS do Alentejo.

