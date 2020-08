Jorge Jesus: “A nossa ideia é podermos contratar mais um jogador por posição”

Na primeira entrevista de Jorge Jesus enquanto novo treinador do Benfica, o novo treinador abordou os temas mais relevantes no clube “encarnado”, que iniciou a pré-temporada neste sábado com a realização de exames médicos. Na segunda-feira começam os treinos. Dos reforços ao seu futuro como treinador, o novo técnico dos benfiquistas tocou em quase tudo.

Um dos primeiros assuntos a ser comentado por Jesus na entrevista à BTV foi o dos reforços. A cerca de quatro semanas de iniciar oficialmente a próxima temporada, Jesus explicou quais são as suas ideias.

“Gosto, ao longo das primeiras duas semanas, conhecer os jogadores. Há muitos que ainda não chegaram e há muitos que vão começar a pré-época e não vão acabar. É assim que eu trabalho. Mas conto ter cerca de 25 jogadores não contando com os três guarda-redes.”

A frase levou a abordar os reforços e Jorge Jesus explicou que pretende ter "mais de dois jogadores por posição”. Isto porque vai “enfrentar várias competições”. Para além disso, o novo treinador “encarnado” defende jogadores polivalentes: “Há lugares específicos que não podes ter polivalência, mas há outras posições em que vais ter que ter. Essa vai ser a evolução do futebol no mundo. O jogador tem que conhecer mais do que uma posição. É a minha forma de trabalhar.”

Jorge Jesus deu algumas notas do que pretende para o Benfica. E uma das primeiras foi de que pretende contratar mais um jogador por posição, sem contar com o Gilberto e o Helton Leite.

Em relação a Cavani, o novo treinador dos “encarnados” reconheceu que há negociações para a sua contratação: “O presidente está a fazer tudo para isso possa acontecer”.