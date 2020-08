LPFP, FIFA e UEFA assinalam o final da carreira de Casillas

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) destacou nesta terça-feira a “carreira brilhante” do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que oficializou o final da carreira de futebolista após cinco anos no FC Porto.

“Obrigado San Iker por uma carreira brilhante. O prazer foi todo nosso”, publicou o organismo nas redes sociais, juntamente com uma foto do guardião com uma camisola dos “dragões”.

Por seu lado, o FC Porto assinalou o final da carreira do espanhol com um vídeo de quase dois minutos nas redes sociais, em que mostra as suas melhores defesas pelo clube e sua participação em vários momentos da festa do título nacional de 2017/18.

“Para sempre um de nós”, lê-se no Twitter dos campeões nacionais.

A FIFA resolveu recordar a defesa emblemática que Casillas, campeão do Mundo em 2010, na África do Sul, efetuou na final com a Holanda, a remate de Robben, lembrando que o espanhol é um “ícone do futebol e um dos grandes guarda-redes da história”.

Por seu lado, a UEFA destacou igualmente o adeus aos relvados de Casillas, três vezes campeão europeu pelo Real Madrid, com um vídeo divulgado na página do Twitter da “Champions”, com os seus melhores momentos na competição.

Casillas confirmou o fim da sua carreira no futebol profissional, deixando vários agradecimentos, entre os quais ao FC Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Hoje é um dos dias mais importantes e, também mais difíceis, da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus”, referiu Casillas, que não joga desde maio de 2019, quando sofreu um enfarte num treino do FC Porto.

Ao longo da carreira no Real Madrid, Casillas conquistou, entre outros troféus, cinco ligas espanholas, três Ligas dos Campeões, duas Supertaças europeias e um Mundial de clubes, e, pela seleção espanhola, foi duas vezes campeão da Europa e venceu o Mundial de 2010.

No FC Porto, foi uma vez campeão português e venceu a Supertaça Cândido Oliveira.