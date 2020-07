Portugal devia pensar num “imposto corona” sobre combustíveis fósseis?

E se fosse criado um “imposto corona” que tributasse os combustíveis fósseis e permitisse financiar a política de combate às consequências ambientais da mobilidade? A ideia consta do segundo estudo feito pelo IPPS-ISCTE sobre políticas públicas a propósito do debate do estado da nação e é lançada por Mário Alves, especialista em transportes e mobilidade e professor do Técnico, em Lisboa. Este estudo é conhecido no mesmo dia em que o Governo recebe de Costa Silva o plano para o pós-crise pandémica e na véspera de o Parlamento parar para fazer o balanço de como está a nação.

