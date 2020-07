Estado arrisca-se a perder 150 mil trabalhadores em dez anos

A administração pública deverá perder 150 mil trabalhadores em dez anos e as medidas adoptadas pelo Governo para reforçar o universo de trabalhadores do Estado parecem ter uma taxa de sucesso duvidosa. A conclusão pode ser retirada de uma análise feita à contratação de funcionários públicos por David Ferraz, professor do ISCTE, que consta do estudo O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2020, divulgado esta terça-feira pelo IPPS-ISCTE.

Continuar a ler