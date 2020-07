Covid-19 mata mais seis pessoas em Portugal

Morreram mais seis pessoas em Portugal vítimas da covid-19. Segundo dados divulgados este domingo pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), a maioria das vítimas mortais (cinco) são da região de Lisboa e Vale do Tejo. Há ainda registo de uma morte na região Norte.

Desde o início da pandemia, 1660 pessoas morreram devido à infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.111, mais três do que ontem), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (320, mais duas), entre 60 e 69 anos (150, mais uma) e entre 40 e 49 anos (20).

No que toca ao número de casos, este domingo recua até valores registados há cerca de um mês, a 14 de Junho, também domingo. Nesse dia registaram-se 227 novos casos; este domingo o número é ligeiramente superior: 291 novos casos.

Olhando por regiões, a pandemia anda a reboque do crescimento em Lisboa e Vale do Tejo. Nas últimas 24 horas foram 226 os novos casos, representando 78% do total de novas infecções a nível nacional.

Estão internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI) 64 pessoas, menos quatro do que no sábado. Desde 8 de Junho (com 55 pessoas) que não havia tão poucas pessoas em UCI. O número de internados é actualmente 462, mais três do que no sábado.

Recuperaram da doença 30.907 pessoas, registando-se neste momento 13.945 casos activos (número obtido pela diferença entre o número de casos confirmados e o número de recuperados e mortos).

Continua a não existir uma actualização central dos casos a nível concelhio. Só no dia 14 de Julho deverá haver essa actualização por parte da DGS.