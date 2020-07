Aprovado reforço do apoio aos sócios-gerentes

O Parlamento aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento Suplementar do PSD que reforça o apoio aos sócios-gerentes. A proposta aprovada prevê o reforço do apoio aos sócios-gerentes mas deixa cair neste âmbito o apoio por redução de actividade aos trabalhadores independentes, uma alteração que, segundo a Lusa, foi concretizada esta manhã através de uma substituição da proposta original entregue pelo PSD.

Esta aprovação no Parlamento acontece depois do veto do Presidente da República à proposta que os deputados tinham aprovado antes ainda do Orçamento Suplementar.

A nova proposta do PSD foi aprovada de forma separada, ou seja, ponto a ponto, com o PS a abster-se na várias votações.

O apoio corresponde ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva quando este é inferior a 1,5 IAS, ou seja, a 658,2 euros, e a dois terços do valor da remuneração quando esta é igual ou superior àquele referencial.

O apoio é atribuído aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, aos empresários em nome individual bem como aos membros os órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas.