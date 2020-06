Número de doentes de Reguengos de Monsaraz hospitalizados com covid sobe para 11

O número de doentes com covid-19 internados no hospital de Évora e ligados ao lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para 11, um deles em cuidados intensivos, revelou este domingo a Câmara Municipal.

Em comunicado divulgado esta manhã, com o ponto de situação de todos os dados conhecidos até ao final de sábado, o município explicou que, destes 11 doentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), 10 são utentes do lar. “De entre os profissionais” do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) “registamos um internamento, que se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos”, realçou. Além disso, “aguardam, neste momento, decisão de internamento mais três utentes” da mesma instituição, onde, no dia 18 deste mês, surgiu o foco da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, acrescentou a autarquia.

Segundo o comunicado, o surto já infectou 131 pessoas em Reguengos de Monsaraz, das quais 128 são casos activos, 93 deles entre utentes (71) e funcionários (22) do lar e 35 na comunidade, tendo falecido três utentes da instituição de apoio à terceira idade. No sábado, no comunicado inicialmente divulgado, a câmara deu conta da existência de 129 casos activos da doença, mas, mais tarde, corrigiu essa informação para 127, ao retirar dos números os dois óbitos ocorridos nos dias anteriores (o terceiro só foi conhecido ao início da noite), confirmou à Lusa o autarca de Reguengos de Monsaraz, José Calixto.

Daí que, apesar de no sábado ter acontecido esta terceira morte e terem sido registados dois novos infectados na comunidade, ambos trabalhadores do município, o total de casos activos se mantenha este domingo nos 128. “Estes números verificam-se num universo de cerca de 1150 testes com resultado conhecido” até sábado, explicou o município, assinalando que, para hoje e para segunda-feira, está planeada a realização de “mais cerca de 150 testes” de rasteio da doença na comunidade.

A terceira vítima mortal do foco de covid-19 neste concelho alentejano foi uma idosa de 82 anos, que estava internada no hospital em Évora. Os outros dois óbitos de idosos do lar infectados com a doença aconteceram na própria instituição da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, primeiro o de um idoso, com cerca de 70 anos, na quarta-feira, e depois o de uma idosa, de 92 anos, na quinta-feira.

Os testes, de acordo com as decisões da Autoridade de Saúde Pública local, continuam a decorrer na área dedicada à covid-19 instalada nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz.