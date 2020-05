Covid-19: Utentes de lar em Santarém transferidos para hospital de Abrantes

Oito utentes da casa de repouso Idoso Feliz, em Santarém, começaram a ser transferidos para o Hospital de Abrantes na noite de terça-feira, depois de terem obtido resultados positivos da doença causada pelo novo coronavírus, disse fonte da Protecção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da Protecção Civil Municipal, José Guilherme, adiantou que inicialmente estava prevista a retirada de sete pessoas, mas juntou-se mais uma que se encontra acamada.

O processo teve início cerca das 22h de terça-feira, estando os idosos deste “lar não legal” a ser levados para a unidade hospitalar de Abrantes pelos Bombeiros Voluntários de Pernes e pelos Sapadores de Santarém. “Dos 19 utentes dois não deram positivo, mas vão ser igualmente transportados, enquanto os funcionários do lar vão fazer o seu isolamento no domicílio”, afirmou José Guilherme.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, avançou à Lusa que os idosos estão a ser transportados para o Hospital de Abrantes, pois é aquele que no distrito de Santarém “recebe este tipo de utentes quando testam positivo à covid-19” e os restantes vão ser transportados durante a manhã desta quarta-feira.

Segundo o autarca, o lar onde se encontram é um dos 42 lares “não legais” do concelho de Santarém, de acordo com o levantamento a nível nacional de vistoria e visitas a lares não legalizados, um processo que a autarquia iniciou na segunda-feira.

“Este caso só se precipitou porque dois utentes foram ao hospital no fim-de-semana e de acordo com o protocolo fizeram o teste à entrada. Passadas algumas horas estavam positivos”, disse Ricardo Gonçalves.

De acordo com o presidente da câmara, os idosos em questão “não tinham sintomas e o motivo da ida ao hospital foi devido a uma queda”.

Entretanto, Ricardo Gonçalves explicou que os restantes utentes e trabalhadores foram testados na segunda-feira, tendo os resultados sido conhecidos na terça-feira: “Grande parte deu positivo”.

De acordo com o autarca, a nível da Protecção Civil foi “espoletado todo o processo que está no plano [municipal] e foi isso que hoje [terça-feira] se começou a executar”.

Ricardo Gonçalves adiantou também que os funcionários da casa de repouso vão ficar em isolamento domiciliário nos próximos 14 dias, estando a ser acompanhados pela Segurança Social e delegada de Saúde.

Desde Abril que nos 21 concelhos do distrito de Santarém tem estado a ser feito o levantamento de todas as Estruturas de Acolhimento para Pessoas Idosas que não estão referenciadas pelo Instituto de Segurança Social, tendo sido identificadas mais de 130 a funcionarem ilegalmente, ou seja, com mais do que os três utentes a que estão autorizadas.

Segundo o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil de Santarém, Miguel Borges, as visitas que estão a ser feitas por elementos da protecção civil de cada concelho têm um carácter “pedagógico”, visando sensibilizar para a existência de um plano de contingência, nos casos em que este não existe, e disponibilizar para a realização de testes a todos os funcionários.