Presidente do Benfica envia carta aos sócios: “Voltaremos em breve a festejar”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enviou uma carta aos sócios do clube, manifestando apoio neste momento de dificuldades e deixando uma palavra de esperança: “Estou certo de que em breve voltaremos a estar próximos, a encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas e dos atletas e a sentir a nossa mística”.

Sublinhando que, “tal como todos os domínios da sociedade”, também o Benfica foi “seriamente afectado nas suas actividades normais e diárias”, suspendendo os trabalhos, o dirigente fez questão de assinalar que o clube “está e estará sempre disponível para manter uma forte ligação com todos os sócios e simpatizantes”. “Contem connosco, contactem-nos, e estaremos aqui para, dentro das nossas possibilidades, vos apoiarmos para ultrapassar esta fase difícil”, exortou.

Apesar de todos os constrangimentos provocados pela paragem das competições, Luís Filipe Vieira defendeu que “os resultados do trabalho realizado ao longo destes anos” permitem ao Benfica enfrentar com “confiança, segurança, determinação e esperança” as dificuldades actuais.

“Todos sonhamos com o regresso à normalidade, à emoção dos golos ou aos reencontros daquele sentir único que nos faz diferentes. Estou certo de que em breve voltaremos a estar próximos, a encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas e dos atletas e a sentir a alma benfiquista e a nossa mística. Voltaremos em breve a festejar no Marquês”, antecipou.